حزب الوعي يعلن قائمة مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن حزب الوعي برئاسة النائب الدكتور باسل عادل ، عن أسماء مرشحيه لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وضمت قائمة الحزب عدد من الوجوه المميزة ذات الخبرات المتنوعة في العمل العام جاء في مقدمتهم:

اللواء بيليه علوبة النجار، مرشح حزب الوعي عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية.

الدكتور محمد فؤاد زغلول، مرشح الحزب عن بندر ومركز الفيوم.

سيد حمدين، مرشح الحزب عن مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

كرم الضبع، مرشح الحزب عن دائرة بندر ومركز ملوي.

الدكتورة دعاء غانم، مرشحة الحزب عن دائرة الظاهر – الوايلي – قصر النيل بمحافظة القاهرة.