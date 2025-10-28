حزب الوعي: افتتاح المتحف المصرى الكبير تتويج لمسيرة دولة تبني حضارة وتحمي هوية

قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، فهو ليس مجرد صرح أثري أو متحف يضم كنوز الماضي، بل رسالة حضارية للعالم تؤكد أن مصر كانت ولا تزال مهد الحضارات، وأنها قادرة على الجمع بين أصالة التاريخ وروح العصر في لوحة إبداعية فريدة من نوعها على أرض الجيزة.

وأكد الغمراوي، أن المتحف الكبير بُني على رؤية هندسية عبقرية تعكس عظمة التصميم المصري الحديث، حيث يمكن للزائر من أعالي المتحف أن يرى الأهرامات في مشهد بانورامي مدهش يختصر آلاف السنين من الإبداع الإنساني في لحظة تأمل واحدة، وكأن المكان يحاور الزمن في تواصل لا ينقطع بين الماضي والمستقبل.

وأوضح الغمراوى، أن هذا التلاقي البصري بين المتحف والأهرامات لم يأتِ مصادفة، بل جاء تجسيدًا لفكرة “الاستمرارية الحضارية” التي تؤكد أن عبقرية المصري لا تنضب، مشيرا إلى أن المتحف الكبير يمثل ركيزة أساسية في دعم السياحة الثقافية التي تعد إحدى أدوات القوى الناعمة المصرية، والتي يمكن من خلالها إعادة تقديم الهوية المصرية في أبهى صورها أمام العالم، مؤكدًا أن الاستثمار في الثقافة والتراث هو استثمار في الوعي الوطني وتعزيز لمكانة مصر كقوة شاملة تمتلك التاريخ والحضارة والإنسان.

وطالب الغمراوي، بضرورة البناء على هذا الحدث العالمي لتطوير المحيط السياحي والثقافي حول المتحف، وفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات الفندقية والسياحية في منطقة غرب القاهرة والعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية والفعاليات الدولية داخل حرم المتحف.موجهًا التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تابع بنفسه مراحل إنشاء المتحف منذ بدايته وحتى افتتاحه، مؤكدًا أن تهافت قادة وزعماء العالم على حضور الافتتاح يعكس تقديرهم للدور المصري في صنع التاريخ والحفاظ عليه، قائلا: “كما صنع الأجداد حضارة خالدة، يصنع الأبناء اليوم حضارة المستقبل، فسلامًا لمن صان الأرض والعرض وبنى وعمر وحافظ على الوطن ومقدراته”.