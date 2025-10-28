المتحف المصري الكبير.. تصميم عصري مستوحى من حضارة المصريين القدماء

أكد أيمن هيكل، مدير مشروع المتحف المصري الكبير، أن الواجهات الزجاجية للمتحف جرى تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة العالمية، باستخدام تقنيات حديثة تضمن الأمان والاستدامة.

وأوضح أن الزجاج المستخدم في الواجهات مقاوم للحريق، ما يجعل المتحف مؤمنًا تمامًا من أي مخاطر محتملة تتعلق بدرجات الحرارة أو العوامل البيئية.

وأشار هيكل، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن موقع المتحف المصري الكبير يتمتع بخصوصية فريدة، إذ يقع في واجهة الأهرامات مباشرة، ما يمنحه طابعًا بصريًا مدهشًا يجمع بين عراقة الماضي وروعة الحاضر، مؤكدًا أن هذا التناسق المعماري يُبرز عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها.

وأضاف أن تصميم المتحف من الداخل والخارج جاء مستوحى من روح العمارة المصرية القديمة، حيث تعكس الواجهات الخارجية والفراغات الداخلية ملامح المعابد القديمة، في محاولة لربط الزائر مباشرة بتاريخ مصر العريق.

وأوضح أنه تم إنشاء مظلة أمام الواجهات الزجاجية لحمايتها من ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب وجود نظام دقيق للتحكم في درجات الحرارة داخل المتحف، بما يضمن الحفاظ على القطع الأثرية في بيئة مثالية ومستقرة.