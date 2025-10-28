قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب الشيوخ: افتتاح المتحف المصري الكبير يُدشن لمرحلة جديدة من التكامل بين الثقافة والاقتصاد

المتحف المصري
المتحف المصري
فريدة محمد

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير في مطلع نوفمبر المقبل يُمثل لحظة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مكانتها كقِبلة للسياحة العالمية، مؤكدا أن هذا الصرح العملاق يعبر عن رؤية استراتيجية متكاملة تعكس فلسفة "الجمهورية الجديدة" في الجمع بين التنمية والحفاظ على الهوية.

وأوضح "صبور" أن المتحف المقام على مساحة 500 ألف متر مربع عند أقدام الأهرامات، يجسد تزاوجا فريدا بين الماضي والحاضر، ويُعيد تقديم التراث المصري في إطار من الحداثة والجمال المعماري، ما يجعله من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في العالم، لافتا إلى أن المشروع سيساهم في زيادة معدلات الإقبال على المقصد المصري، خاصة في ظل توقعات المؤسسات الدولية بأن يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى مصر 17.7 مليون سائح في عام 2025 بعد افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره عامل جذب رئيسي فضلا عن تميزه من حيث المحتوى والعرض والتجربة البصرية والإنشائية.

 أبرز ثمار الاستثمار في القوة الناعمة لمصر

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أبرز ثمار الاستثمار في القوة الناعمة لمصر، ويأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية التي أولتها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، مثل تطوير القاهرة التاريخية، ومسار العائلة المقدسة، والمتحف القومي للحضارة، مؤكدا أن هذه الجهود تسير ضمن رؤية شاملة لتعظيم عائد السياحة الثقافية وتحويلها إلى رافد رئيسي للدخل القومي.

وأشار "صبور" إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحسين بيئة الاستثمار السياحي من خلال تطوير التشريعات، وتحديث البنية التحتية، وتبني خطط رقمية للترويج الخارجي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تنظيم معارض ومهرجانات دولية عززت من حضورها كوجهة سياحية آمنة ومتميزة، مشيرا إلى أن افتتاح المتحف سيضاعف الطلب على الفنادق والخدمات السياحية في منطقة الأهرامات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق انتعاش اقتصادي في محيط الجيزة.

وأكد النائب أحمد صبور أن هذا المشروع سيجعل من مصر مركزا عالميا للبحث العلمي والترميم الأثري والتعليم الثقافي، من خلال الشراكات الدولية التي يعقدها المتحف مع كبرى المؤسسات والمتاحف العالمية، مشددا على أن الافتتاح يمثل إعلان عن بداية مرحلة جديدة من التكامل بين الثقافة والاقتصاد، مشددا على ريادة مصر الثقافية، قائلا: "المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة سفير مصر الحضاري أمام العالم، ورسالة بأن مصر لا تكتفي بالحفاظ على ماضيها، بل تبني عليه مستقبلًا أكثر إشراقًا، يجمع بين الأصالة والحداثة ويعكس عمق الدولة المصرية وقدرتها على تحويل حضارتها العريقة إلى قوة مؤثرة في التنمية والسياحة الدولية."

افتتاح المتحف المصري الكبير المهندس أحمد صبور لجنة الإسكان والإدارة الإدارة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

نائب وزير الصحة

الصحة: عجز في أطباء الأشعة وعدم تشغيل جهاز المقطعية الجديد بمستشفى النوبارية

احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

رئيس هيئة الدواء والوفد الصيني

هيئة الدواء تبحث توطين صناعة المواد الخام ودعم إتاحة العلاجات الحيوية المتطورة

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد