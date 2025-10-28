قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
تشغيل شاشات عرض بميادين الجيزة لبث مواد توعوية عن المتحف المصري الكبير

شاشات عرض
شاشات عرض
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء تشغيل شاشات العرض الكبرى التي جرى تخصيصها بالميادين والشوارع الرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، لبث المواد التوعوية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، وما تشهده المنطقة المحيطة به من أعمال تطوير ورفع كفاءة للطرق والمحاور، استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.
وأوضح المحافظ أن شاشات العرض تقوم حاليًا ببث مواد توعوية تعكس عظمة المتحف المصري الكبير، وتستعرض الجهود المبذولة لتطوير الطرق والمحاور المؤدية إليه، بما يُبرز الطابع الحضاري والجمالي لمحافظة الجيزة.
وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تحرص على مشاركة أبنائها في الأجواء المبهجة التي تواكب فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن بث هذه المواد التوعوية يحمل العديد من الرسائل التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الفخر بالإنجازات الوطنية، وتعزيز روح الانتماء، وتشجيعهم على المشاركة و التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة لإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم، اعتزازًا بتاريخها العريق.
وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على رفع الوعي الثقافي والسياحي لدى المواطنين، وتعريفهم بحجم الإنجاز الذي تحقق في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

