الليلة حلوة.. روبي تكشف موعد طرح أحدث أغانيها

كشفت الفنانة روبي، موعد طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم الليلة حلوة، بعد فترة من الترويج لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت روبي، بوستر أغنية الليلة حلوة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت: «جاهزين ؟ .. ڤيديو كليب #الليلة_حلوة يوم الاربعاء ٥/٨ على قناتى باليوتيوب و جميع المنصات الموسيقية».

أحدث أغاني روبي

وكانت طرحت الفنانة روبي، أحدث أغانيها، بعنوان “لو يرجع”، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بمناسبة عيد الحب، الذي وافق يوم 14 فبراير الماضي.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع هشام البنا.

3 ساعات متواصلة

حققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وحلت في المرتبة الثانية في كل من دول "الكويت والسعودية والأردن" وواصلت نجاحها بالتواجد في المركز التاسع عالميا لتصبح النجمة العربية الوحيدة بين أول 30 أغنية رواجا على يوتيوب، وتفوقت على عدد كبير من الأغنيات التي طرحها مجموعة من النجوم خلال الأيام الماضية.

أغنية "3 ساعات متواصلة" لـ روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.