اتصال تاريخي .. أول تواصل مباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن بيروت وتل أبيب أجرتا أول اتصال هاتفي بينهما يوم الجمعة، بين سفيريهما في واشنطن، بمشاركة السفير الأمريكي لدى لبنان.

أوضح بيان الرئاسة اللبنانية أن الاتصال جاء في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بوساطة واشنطن.

قال البيان إنه بناءً على توجيهات الرئيس عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن، تم اتصال هاتفي عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت ، هو الأول بين لبنان ممثّلًا بسفيرته في واشنطن ​ندى حمادة معوض​ وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن ​يحئيل ليتر​ ، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن .

أوضحت الرئاسة اللبنانية أنه تم التوافق خلال الاتصال على عقد اول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الامريكية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار.