أستاذ هندسة بترول: مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة

قال الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين إن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها مصر؛ تمثل أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، حيث توفر بيئة مستقرة وآمنة تسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات البترولية والغازية، وضمان استمراريتها بكفاءة عالية.



ثقة الشركات العالمية في السوق المصري

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الاستقرار يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصري، ويدفع المزيد من الاستثمارات نحو التوسع في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، خاصة في ظل التطور المستمر في البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الطاقة.



مجموعة متكاملة من المقومات

وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وقربها من الأسواق الأوروبية، فضلًا عن قناة السويس التي تعد أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا.

ولفت إلى أن البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك محطات الإسالة ومنشآت المعالجة وشبكات النقل، تمثل عنصر دعم رئيسي لهذا التوجه، إلى جانب توافر الخبرات الفنية والقدرات التشغيلية في قطاع البترول والغاز.



تداول الطاقة في المنطقة

واختتم بأن هذه العوامل مجتمعة تجعل من مصر دولة مؤهلة بقوة لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.