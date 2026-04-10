تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا، خاصة في أسعار الفراخ البيضاء، وذلك وفقًا لأحدث بيانات بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

يأتي هذا الانخفاض في ظل تغيرات مستمرة في العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة السوق.

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا بنحو 3 جنيهات للكيلو، سواء على مستوى المزارع (سعر الجملة) أو للمستهلك في الأسواق.

سعر الجملة (في المزارع): بين 78 و79 جنيهًا للكيلو

سعر البيع للمستهلك: بين 82 و92 جنيهًا للكيلو

استقرار أسعار الفراخ الساسو

على عكس الفراخ البيضاء، حافظت الفراخ الساسو على استقرارها النسبي دون تغييرات ملحوظة.

سعر الجملة: بين 110 و111 جنيهًا للكيلو

سعر البيع للمستهلك: بين 114 و124 جنيهًا للكيلو

أسعار الفراخ البلدي في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البلدي أيضًا، مع اختلافات طفيفة حسب المناطق الجغرافية ومستوى الطلب.

سعر الكيلو للمستهلك: بين 115 و130 جنيهًا

أسعار البانيه اليوم

شهدت أسعار البانيه استقرارًا نسبيًا، رغم التراجع في أسعار الفراخ البيضاء.

سعر الكيلو: بين 205 و225 جنيهًا

تصريح رسمي حول أوضاع سوق الدواجن في مصر

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق الدواجن في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مدعومة بزيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب، خاصة بعد انتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت بنحو 30%، ليستقر سعر الكيلو داخل المزارع عند مستويات تتراوح بين 72 و73 جنيهًا، وهو ما وصفه بأنه سعر منخفض لا يغطي تكاليف الإنتاج، مما تسبب في خسائر لعدد من المربين.

وأضاف أن زيادة الإنتاج ترجع إلى إدخال كميات كبيرة من قطعان الجدود، ما ساهم في توفير أعداد أكبر من الكتاكيت، إلى جانب جهود الدولة في تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الذرة الصفراء وفول الصويا، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار السوق.

وأشار السيد إلى وجود فجوة سعرية ملحوظة بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي للمستهلك، قد تصل إلى 30%، نتيجة تعدد حلقات التداول ووجود الوسطاء والسماسرة، مؤكدًا أن الأسعار في السوق تخضع في الأساس لآليات العرض والطلب.

وشدد على أهمية إنشاء بورصة للدواجن، باعتبارها خطوة ضرورية لضبط السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، لافتًا إلى أن السعر العادل لكيلو الدواجن داخل المزارع في الظروف الحالية يجب أن يتراوح بين 80 و85 جنيهًا، بما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم تعرض المربين للخسائر.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السوق، رغم التحديات، يشهد حالة من التوازن النسبي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم لضمان استقرار الأسعار وحماية جميع الأطراف في منظومة الإنتاج.