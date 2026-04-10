تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا، خاصة في أسعار الفراخ البيضاء، وذلك وفقًا لأحدث بيانات بورصة الدواجن والأسواق المحلية. 

يأتي هذا الانخفاض في ظل تغيرات مستمرة في العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة السوق.

 انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا بنحو 3 جنيهات للكيلو، سواء على مستوى المزارع (سعر الجملة) أو للمستهلك في الأسواق.

سعر الجملة (في المزارع): بين 78 و79 جنيهًا للكيلو

سعر البيع للمستهلك: بين 82 و92 جنيهًا للكيلو

استقرار أسعار الفراخ الساسو

على عكس الفراخ البيضاء، حافظت الفراخ الساسو على استقرارها النسبي دون تغييرات ملحوظة.

سعر الجملة: بين 110 و111 جنيهًا للكيلو

سعر البيع للمستهلك: بين 114 و124 جنيهًا للكيلو

 أسعار الفراخ البلدي في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البلدي أيضًا، مع اختلافات طفيفة حسب المناطق الجغرافية ومستوى الطلب.

سعر الكيلو للمستهلك: بين 115 و130 جنيهًا

 أسعار البانيه اليوم

شهدت أسعار البانيه استقرارًا نسبيًا، رغم التراجع في أسعار الفراخ البيضاء.

سعر الكيلو: بين 205 و225 جنيهًا

تصريح رسمي حول أوضاع سوق الدواجن في مصر

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق الدواجن في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مدعومة بزيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب، خاصة بعد انتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت بنحو 30%، ليستقر سعر الكيلو داخل المزارع عند مستويات تتراوح بين 72 و73 جنيهًا، وهو ما وصفه بأنه سعر منخفض لا يغطي تكاليف الإنتاج، مما تسبب في خسائر لعدد من المربين.

وأضاف أن زيادة الإنتاج ترجع إلى إدخال كميات كبيرة من قطعان الجدود، ما ساهم في توفير أعداد أكبر من الكتاكيت، إلى جانب جهود الدولة في تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الذرة الصفراء وفول الصويا، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار السوق.

وأشار السيد إلى وجود فجوة سعرية ملحوظة بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي للمستهلك، قد تصل إلى 30%، نتيجة تعدد حلقات التداول ووجود الوسطاء والسماسرة، مؤكدًا أن الأسعار في السوق تخضع في الأساس لآليات العرض والطلب.

وشدد على أهمية إنشاء بورصة للدواجن، باعتبارها خطوة ضرورية لضبط السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، لافتًا إلى أن السعر العادل لكيلو الدواجن داخل المزارع في الظروف الحالية يجب أن يتراوح بين 80 و85 جنيهًا، بما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم تعرض المربين للخسائر.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السوق، رغم التحديات، يشهد حالة من التوازن النسبي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم لضمان استقرار الأسعار وحماية جميع الأطراف في منظومة الإنتاج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

ترشيحاتنا

قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي

قافلة دعوية للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي

أذكار المساء مكتوبة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من سنة النبي.. اغتنم ثواب أفضل الدعوات

السلع الغذائية

حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

ما الأطعمة المساعدة على حرق دهون البطن؟

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار في الفرن.. شهية ومغذية

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار
طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار
طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار

شوربة العظام مفيدة أم ترند؟.. خبير تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد