تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 حالة من التذبذب الطفيف في الأسواق المصرية، وسط تقلبات متواصلة تعكس حركة الأونصة على المستوى الدولي وتأثير دولار الصاغة محلياً.

وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم 7200 جنيه للبيع مقابل 7130 جنيهاً للشراء، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 57600 جنيه للبيع و57040 جنيهاً للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6170 جنيهاً للبيع و6110 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب اليوم بجميع العيارات

رصدت الأسواق المصرية أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 8230 جنيهاً للبيع، و8150 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 7200 جنيه للبيع، و7130 جنيهاً للشراء

عيار 18: 6170 جنيهاً للبيع، و6110 جنيهات للشراء

عيار 14: 4800 جنيه للبيع، و4755 جنيهاً للشراء

الجنيه الذهب: 57600 جنيه للبيع، و57040 جنيهاً للشراء

أونصة الذهب بالجنيه: 255935 جنيهاً للبيع، و253450 جنيهاً للشراء

أونصة الذهب بالدولار: 4761 دولاراً

دولار الصاغة: 53.76 جنيهاً مقابل 53.09 جنيه في البنك

التذبذب يضغط على المشغولات الذهبية

يُعدّ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأكثر تداولاً في السوق المصرية، إذ يمثّل الخيار الأول لدى شريحة واسعة من المستهلكين سواء لأغراض الزواج أو الادخار.

وتعكس الفجوة بين سعري البيع والشراء البالغة 70 جنيهاً للجرام الواحد هامش ربح الصاغة في ظل تقلبات السوق الراهنة.

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، وهو المؤشر التاريخي الأكثر استخداماً في السوق المصرية لكونه يساوي 8 جرامات بعيار 21، فقد واصل ارتفاعه ليستقر عند 57600 جنيه، وهو مستوى مرتفع يعكس موجة الطلب العالمي على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية المتواصلة.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت أونصة الذهب تسجيل مستويات قياسية عند 4761 دولاراً، وهو ما يُترجَم مباشرة في أسعار الذهب اليوم محلياً، لا سيما في ظل ارتفاع دولار الصاغة إلى 53.76 جنيه، أي بفارق يزيد على 67 قرشاً عن سعره في البنوك البالغ 53.09 جنيه.

