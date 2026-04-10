دون تغيير..سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار المشغولات الذهبية؛ ثباتا مع أول تعاملات لها اليوم الجمعة الموافق 10-4-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب في أغلب محلات الصاغة؛ ثباتًا من دون تغيير في مستهل التعاملات.

زيادة في آخر تداول

مع انتهاء التعاملات مساء أمس الخميس؛ زادت قيمة المعدن الأصفر بقيمة 55 جنيهًا على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 7205 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8234 جنيهًا للشراء و8177 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7548 جنيهًا للشراء و7495 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7205 جنيهُا للشراء و 7155 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولًا 6175 جنيهًا للشراء و 6132 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 57.64 ألف جنيهًا للشراء و 57.24 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4769 دولار للشراء و 4768 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم على الرغم من ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب متابعة تطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

في المقابل، تراجعت الأوقية عالميًا من 77 إلى 74 دولارًا، متأثرة بحالة الحذر في الأسواق.