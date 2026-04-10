الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الذهب الأصفر ينطلق من وادي الطور.. محافظ جنوب سيناء يعلن بدء موسم حصاد القمح

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، انطلاق موسم حصاد محصول القمح الذهب الأصفر بإحدى مزارع وادي الطور، في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشارك في الفعاليات المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والدكتور محمود عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه، والدكتور محمد عبدالكريم، رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالمحافظة ممثلًا عن مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد السيد، نائب رئيس محطة بحوث جنوب سيناء ممثلًا عن مركز بحوث الصحراء، فضلًا عن حضور عدد من قيادات المراكز ومديرية الزراعة ومشايخ المحافظة.

وخلال الجولة، استعرض وكيل وزارة الزراعة جهود تطوير وتنمية القطاع الزراعي بالمحافظة، خاصة التوسع في الحقول الإرشادية لمحصول القمح، التي تم دعمها بتقاوي مجانية وأخرى مدعمة من خلال الجمعيات الزراعية، بما يسهم في نقل الخبرات الحديثة إلى المزارعين وزيادة معدلات الإنتاجية.

كما ناقش الحضور أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية، لما لها من دور فعّال في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية وتحسين جودة التربة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطبيق أساليب الزراعة المستدامة.

واستمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى المزارعين، وفي مقدمتها صعوبة استخراج كارت الفلاح نتيجة تعدد جهات الولاية، مؤكدًا سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة تيسيرًا على المزارعين.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ جنوب سيناء استمرار دعم الدولة للمزارعين، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

جنوب سيناء حصاد القمح الذهب الاصفر

