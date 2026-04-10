أكسيوس عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية: نائب ترامب يواجه أكبر تحد في مسيرته

أكد موقع أكسيوس، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يواجه أكبر تحد في مسيرته المهنية حينما يشارك في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بإسلام أباد عاصمة باكستان.

وأوضح أكسيوس، أن دي فانس يتفاوض مع إيران لحل النزاع النووي وإنهاء الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، حيث أكد مسؤول أمريكي للموقع، أن "هذا أمر مهم للغاية بالنّسبة لفانس".

وأشار الموقع إلى أن فرص نجاح المفاوضات ضئيل على الرغم من أن الاجتماع تاريخي نظرا لأنه أعلى مستوى من التواصل بين مسؤولين أمريكيّين وإيرانيّين منذ عام 1979.

وأوضح أن الجانبين أدركا أنّ خطر الفشل هو تجدّد الحرب، لكن لديهما رؤى متضاربة للسّلام، وشدّد مسؤول أمريكي آخر للموقع، على "أننا ما زلنا غير متّفقين مع طهران على ما نتفاوض بشأنه في إسلام آباد".