الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل الاحتفال بشم النسيم بدعة؟ دار الإفتاء ترد على المتشددين

أحمد سعيد

يحتفل عدد كبير من المصريين مع بداية موسم الربيع بشم النسيم، وفي هذه الأثناء يدور جدل كبير كل عام حول مشروعية الاحتفال بشم النسيم، حيث تتباين الآراء بين العادات والتقاليد المتوارثة وبين فتاوى التحريم التي يتبناها البعض فما حكم الشرع في هذه المسألة وقد حسمت دار الإفتاء الجدل بفتوى صريحة توضح الحكم الشرعي. 

هل الاحتفال بشم النسيم بدعة؟

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أن الاحتفال بشم النسيم ليس محرمًا بل هو ممارسة اجتماعية لا تخالف العقيدة، وليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الاحتفال بشم النسيم في فصل الربيع بالترويح عن النفوس، وصلة الأرحام، وزيارة المنتزهات، وممارسة بعض العادات المصرية القومية؛ كتلوين البيض، وأكل السمك، كلها أمور مباحة شرعًا.

حكم الاحتفال بشم النسيم

واستدلت دار الإفتاء بما كان الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، والي مصر من قِبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأنه خطب في المصريين في كل عام ويحضّهم على الخروج للربيع؛ وذلك في نهاية فصل الشتاء وأول فصل الربيع؛ كما أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب"، وابن زولاق في "فضائل مصر وأخبارها"، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف".

 

ما مشروعية الاحتفال بشم النسيم ؟

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اقتصار الأعياد الشرعية في الإسلام على عيد الفطر وعيد الأضحى لا يعني أبدًا أنه يُحرم على المسلم أن يفرح أو يشارك أخاه الإنسان في مناسبات عامة أو احتفالات اجتماعية، مثل شم النسيم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح سابق له، ، قائلاً: "لا يمنع الإنسان من أن يشارك في الاحتفالات التي لا تخالف الدين ولا العقيدة، ودي اسمها علاقات إنسانية واجتماعية، وده مش خروج عن الدين ولا بدعة، بل على العكس، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وذكِّرهم بأيام الله".

وأضاف: "شم النسيم مناسبة يحتفل فيها الناس بقدوم الربيع وتجدد الحياة ونِعم الله على الأرض، الزرع بيطلع، الأرض بتتزين، والناس بتخرج للهواء النقي وتفرح، إيه المشكلة في ده؟ هل لما الناس تلون بيض أو تاكل فسيخ أو رنجة، يبقى ده عبادة؟ أكيد لا، هل حد بيعتقد إن البيضة دي معبودة من دون الله؟ أكيد لا".

وشدد على أن الاحتفال بشم النسيم لا يحمل في طياته أي معتقد ديني يخرج الإنسان من الملة، موضحًا أن ما يحدث هو مجرد عادة اجتماعية وبهجة موسمية لا تتنافى مع روح الإسلام ولا مقاصده.

واستنكر ما وصفه بـ"التفلسف الزائد" ومحاولة البعض تعكير صفو الناس في كل مناسبة سعيدة، قائلاً: "للأسف، البعض عايز ينغص على الناس فرحتها، وده مش من الدين، إحنا كمصريين بنحب نفرح، بنتلكك علشان نفرح، ودي حاجة جميلة فينا، ومالهاش أي تعارض مع العقيدة لما بتكون خالية من أي خرافة أو شرك".

متى أجازة شم النسيم 2026؟

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد شم النسيم.

يأتي عيد شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ويُعد شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية ذات الطابع الوطني، ويرتبط بشكل مباشر بعيد القيامة، لكنه يُصنف كعيد قومي يحتفل به جميع المصريين دون استثناء.

