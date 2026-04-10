هل كسب المال من ألعاب الفيديو وبيع الحسابات حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال «لو أنا بلعب لعبة وباخد منها فلوس كشغل إضافي، ومش بحط فيها فلوس، هل ده حلال ولا حرام؟»، موضحًا أن هذا النوع من المعاملات هو أن الإنسان يُجيد لعبة معينة ويُحسنها، ثم عندما يصل إلى مستوى مرتفع يقوم ببيع الحساب أو اللعبة لشخص آخر ويكتسب منها مالًا، ثم يبدأ مرة أخرى.

ما حكم كسب المال من ألعاب الفيديو ؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذا الكسب يكون نتيجة مجهود الشخص وأدائه وتفوقه في اللعبة، لكنه يحتاج إلى ضوابط حتى يكون جائزًا شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الضابط الأول هو أن تكون هذه اللعبة في أصلها جائزة، فلا تكون من ألعاب القمار، ولا تشتمل على صور أو أمور محرمة نهى عنها الشرع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الضابط الثاني هو ألا تؤثر هذه اللعبة على ذهن الإنسان أو نفسيته أو صحته، بحيث يحذر الأطباء من الاستمرار فيها، لأن بعض الشباب قد ينشغل بها بشكل مفرط يؤثر على تركيزه وصحته.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الضابط الثالث هو ألا تكون هذه اللعبة هي شغله الوحيد، بحيث لا ينشغل بها عن عمل نافع أو دور مفيد لنفسه ولمجتمعه، وألا تؤثر كذلك على صلاته وعبادته، فإذا التزم بهذه الضوابط جاز له أن يكسب منها ويبيع الحسابات ولا حرج في ذلك شرعًا.