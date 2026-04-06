في قصور الثقافة هذا الأسبوع .. الاحتفال بشم النسيم والعروض الفنية بالمحافظات

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من اليوم الاثنين، أجندة فعاليات ثقافية وفنية بالقاهرة والمحافظات حتى السبت المقبل 11 أبريل، وتتنوع ما بين العروض المسرحية والفنية، والورش الإبداعية، واللقاءات التوعوية والتثقيفية، احتفالا بعدد من المناسبات، من بينها يوم اليتيم، شم النسيم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والوصول بمختلف أشكال الإبداع إلى جميع فئات المجتمع.

أوبريت "الليلة الكبيرة" يصل أسيوط ضمن "المواجهة والتجوال"

تستقبل محافظة أسيوط هذا الأسبوع فعاليات الجولة الجديدة من مشروع "المواجهة والتجوال" في مرحلته السادسة، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات وقطاعات وزارة الثقافة، لنشر الإبداع الفني والوصول به إلى مختلف المحافظات.

وتأتي الفعاليات تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، وتشمل تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" بفقراته الفنية المتنوعة، لفرقة القاهرة للعرائس، إلى جانب عروض فنية لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى منفذ لبيع إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة.

وتقام الفعاليات اليوم الاثنين في السابعة مساء بالمسرح الصيفي بقصر ثقافة أسيوط، ثم تنتقل غدا الثلاثاء 7 أبريل إلى مركز التنمية الشبابية بمنفلوط في الحادية عشرة صباحا، وتستضيفها جامعة أسيوط الأربعاء 8 أبريل في التوقيت نفسه، وتختتم الجولة صباح الخميس 9 أبريل ببيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة.

الاحتفال بشم النسيم

كما تقدم الهيئة برنامجا مكثفا بمناسبة شم النسيم، يتضمن ورشا فنية، ولقاءات تثقيفية وتوعوية حول العادات المرتبطة بهذه المناسبة، وذلك بعدد من المحافظات، منها الجيزة، الإسكندرية، الوادي الجديد، بني سويف، الشرقية، بورسعيد، المنيا، والأقصر.

وتشمل الفعاليات حفلات فنية، منها حفل لفريق الكورال بقصر ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ يوم 9 أبريل في الثالثة عصرا، إلى جانب عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك يوم الجمعة 10 أبريل في الثامنة مساء.

كما يشهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى يوما ثقافيا فنيا، يوم الخميس، بالإضافة إلى احتفالية فنية بقصر ثقافة الغردقة في السابعة مساءً.

أنشطة متنوعة لأتوبيس الفن الجميل احتفالا بيوم اليتيم

ينظم أتوبيس الفن الجميل مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال هذا الأسبوع، احتفالا بيوم اليتيم.

ويستقبل متحف البريد المصري بالعتبة صباح اليوم الاثنين أطفال مركز تأهيل ذوي الهمم بالزيتون، في يوم ثقافي فني.

وتتواصل الفعاليات غدا الثلاثاء بزيارة إلى متحف إيمحتب بسقارة، لأطفال مكتبة 6 أكتوبر.

وفي الأربعاء 8 أبريل، يستقبل المتحف المصري بالتحرير أطفال جمعية مصر للتنمية والثقافة بعين حلوان، على أن تختتم الفعاليات الخميس 9 أبريل بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، من خلال احتفالية فنية في العاشرة صباحا.

وتقدم الهيئة أنشطة متنوعة هذا الأسبوع احتفالا، تشمل لقاءات تثقيفية، وأمسيات أدبية، وورش حكي بعدد من المحافظات، منها سوهاج، كفر الشيخ، الشرقية، والدقهلية.

كما تشهد محافظة جنوب سيناء عددا من الحفلات الفنية، منها حفل لفرقة التلقائيين يوم 9 أبريل في الثامنة مساء على المسرح الصيفي لقصر ثقافة الطور، يليه عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية أطفال يوم 10 أبريل.

أما في محافظة شمال سيناء، يستضيف قصر ثقافة العريش حفلا فنيا تحييه فرقة العريش للموسيقى العربية، في السابعة مساء يوم 11 أبريل.

ختام مشروع "مقتطفات حرفية" بالإسماعيلية

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، الثلاثاء 7 أبريل، ختام ورشة "رسم بالتمبرا على الفخار"، التي تقدمها الفنانة نيفين سيد ياقوت، ضمن مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على الحرف اليدوية.

وتتضمن الورشة تدريبات على إعداد التصميمات، واختيار خامات الفخار الملائمة، وتنفيذ الأعمال الفنية بشكل احترافي، بما يسهم في تمكين المشاركين اقتصاديا.

كما تتضمن الأجندة مجموعة من الورش الفنية والحرفية بمشاركة نخبة الفنانين التشكيليين والمدربين المتخصصين، إلى جانب اللقاءات الأدبية والتثقيفية، وأنشطة المسرح المتنقل بالفيوم، والأخرى المنفذة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة سوهاج، والعروض المسرحية بالإسكندرية والتي تعرض مجانا بكل من قصر ثقافة الأنفوشي، الشاطبي، ومصطفى كامل.