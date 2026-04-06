الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات
رسالة طمأنة.. الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات المصرية في الأردن والخليج
القبض على شخص غسل 150 مليون جنيه متحصلات الغش التجارى
مصطفى بكري: مصر تقود تحركات اللحظة الأخيرة لتجنب حرب مدمرة بالمنطقة
دعم مستمر للأسر .. موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام
إندونيسيا ترفع رسوم وقود الطائرات وأسعار التذاكر مع ارتفاع النفط
إعفاء الفلاح من رسم الطلمبات أقل من 100 لتر بالقانون
تعاملات مالية جديدة .. حدود السحب اليومي بعد قرار البنك المركزي
هيئة الرقابة النووية: أجواء مصر آمنة تماما.. ونرصد "الخلفية الإشعاعية" للمنطقة لحظيا
إقليمان باكستانيان يصدران أوامر بإغلاق قاعات الأفراح والأسواق مبكرا لترشيد استخدام الطاقة
إيقاف عضوية حمدى قوطة بالوفد
إعلام عبري: هجوم ثلاثي متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن
التنمية المحلية: لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجلسة مجلس النواب
وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجلسة مجلس النواب
ايمان البكش

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي رئيس اللجنة وحضور وكلاء ومقرر اللجنة وعدد من رؤساء اللجان المختلفة بمجلس النواب وعدد كبير من  النواب وقيادات الوزارة .

قانون الإدارة المحلية 

عقدت الجلسة لمناقشة ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي ( الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب 

وفى بداية الجلسة رحب النائب اللواء محمود شعراوي، بوزيرة التنمية المحلية والبيئة لمناقشة ودراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب ، وتحدث رئيس اللجنة عن ملامح مشروع القانون وأهم المقترحات المطلوبة لتعديل بعض المواد فى ظل التغيرات الكبيرة التى حدثت خلال السنوات الماضية .

كما شهدت الجلسة حديث لعدد كبير من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية المختلفة والذين أبدوا عدد من الملاحظات والأفكار اللازمة على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة والتى لابد من إجرائها .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، ونتمنى أن يخرج قريباً خصوصا وأنه تعطل كثيراً منذ 2016 ، وحصلت خلال تلك الفترة تغيرات كثيرة ومشروع القانون يحتاج إلى تحديث فى ظل تلك التغيرات ومنها المواد المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات والتخطيط وغيرها من القوانين ذات الصلة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ترحيب الوزارة بتشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق ، على أن تعمل اللجان بشكل فوري بالتنسيق بين الحكومة والمجلس ، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.

كما رحبت الدكتورة منال عوض ، بكافة الآراء والتعليقات التي أدلي بها السادة النواب أصحاب الخبرات القديمة فى العمل المحلى والتى تتوافق مع رأيها ، ويمكن أن يتم تشكيل اللجان المعنية ودراسة كافة المقترحات للخروج بقانون مناسب وقابل للتطبيق .

وفى ختام الجلسة أعلن اللواء محمود شعراوي، عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية  المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية وإدخال التعديلات التى تراها لازمة وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهرياً ولها الاستعانة بذوي الخبرة وتنتهى اللجنة من أعمالها وتعرض النتائج على لجنة الإدارة المحلية للعرض بعد ذلك على رئيس المجلس فيما يخص التوصيات المقترحة والمطلوبة .

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

الزمالك

حازم إمام يتوقع رحيل ثنائي الزمالك بعد الفوز على المصري

محمد صلاح

شبانة ردا على إعلامي سعودي: محمد صلاح سيد الكرة العربية والعالمية

ارتباط عمرو محمود ياسين

قصة حب .. عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة ارتباطه بفنانة شهيرة

وداعًا فاطمة كشري

وداعًا فاطمة كشري … نهاية رحلة فنية طويلة

رحيل أسطورة في أنفيلد

بعد 9 سنوات داخل قلعة انفيلد.. أين يتجه صلاح خلال الفترة القادمة؟

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة.. شهي ولذيذ

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..

قبل شم النسيم.. علامات تكشف عن الرنجة الفاسدة

قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

