أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

استقبل السيناريست محمود حمدان، واجب العزاء في والده اليوم الجمعة 10 أبريل، من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، للسيناريست محمود حمدان، منهم: (أحمد العوضي، محمد رجب، عصام السقا).

ويستمر نجوم الفن في التوافد على مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء للسيناريست محمود حمدان.

نشر المؤلف محمود حمدان تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن عن وفاة والده.

وقال محمود حمدان : إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي ،، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك.