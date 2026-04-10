باريس إف سي يفوز على موناكو برباعية في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس إف سي فوزا عريضا على نظيره فريق موناكو، بنتيجة 4ـ1 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل رباعية فريق باريس كل من: نانيتامو إيكوني (هدفين) في الدقيقة 4 و21 وتشيرو إيموبيلي في الدقيقة 8 ولوكا كوليوشو في الدقيقة 71.

وسجل هدف موناكو الوحيد اللاعب فولارين بالوجان في الدقيقة 36.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة الـ 29

1 باريس سان جيرمان 63 نقطة

2 لانس 59 نقطة

3 ليل 50 نقطة

4 مارسيليا 49 نقطة

5 موناكو 49 نقطة

6 ليون 48 نقطة

7 رين 47 نقطة

8 ستراسبورج 43 نقطة

9 لوريان 38 نقطة

10 تولوز 37 نقطة

11 بريست 36 نقطة

12 أنجييه 33 نقطة

13 باريس 32 نقطة

14 لو هافر 28 نقطة

15 نيس 27 نقطة

16 أوكسير 23 نقطة

17 نانت 18 نقطة

18 ميتز 15 نقطة.