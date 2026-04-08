رياضة

يحيى خالد أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لليد عن شهر مارس

عبدالله هشام

يواصل النجم المصري يحيى خالد، لاعب باريس سان جيرمان، كتابة التاريخ بحروف من ذهب، مؤكدًا يومًا بعد يوم مكانته كأحد أبرز نجوم كرة اليد على مستوى العالم.

وحقق يحيى إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجله الحافل، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة اليد عن شهر مارس، في تأكيد واضح على مستواه الاستثنائي وتأثيره الكبير داخل الملعب.

وجاء هذا التتويج تتويجًا لسلسلة من العروض القوية التي قدمها اللاعب، حيث جمع بين الأداء المميز والروح القتالية العالية والمهارة الفنية، ليصبح نموذجًا يُحتذى به لكل لاعب مصري يطمح للاحتراف والتألق في الملاعب الأوروبية.

ويُعد هذا الإنجاز مصدر فخر كبير لكرة اليد المصرية، ورسالة واضحة بأن نجوم مصر قادرون على المنافسة بقوة وفرض أنفسهم في كبرى الدوريات العالمية .

جدير بالذكر أن نجمنا المصري لاعب باريس سان جيرمان يحيي خالد هو  نجل الكابتن خالد فتحي، رئيس اتحاد اليد المصري، وقد حقق العديد من الألقاب، منها أفضل لاعب في أفريقيا.

