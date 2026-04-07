منتخب مصر 2008 يعلن قائمته استعداداً لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008، بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم، قائمة الفريق المبدئية المشاركة في بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها في سلوفاكيا الأسبوع المقبل ، علي ان يستقر علي 17 منهم للقائمة النهائية قبل مغادرة البعثة يوم الاثنين الموافق 12 أبريل، في إطار برنامج إعداد متكامل يهدف إلى تجهيز جيل جديد قادر على مواصلة إنجازات كرة اليد المصرية.

يترأس البعثة الدكتور عمرو العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلًا من: محمد إبراهيم مديرًا فنيًا، سامح محمد علي مدربًا عامًا، محمد السرنجاوي مديرًا إداريًا، حسام الدين هاني أحمد عباد مدربًا لحراس المرمى، أحمد السيد طه شحاتة أخصائي علاج طبيعي، محمد الأمير فيصل محللًا فنيًا، ومجدي الصباغ طبيبًا.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

في حراسة المرمى: زياد مصطفى طلعت مصطفى، عبد الملك محمود السيد محمود، إبراهيم محمد إبراهيم محمد إبراهيم شهاب.

الجناح الأيسر: ياسين أحمد خيري محمد عبدالمؤمن، يحيى مصطفى عبد الله علام.

الظهير الأيسر: سيف الله عمرو بدوي علي بدوي، محمود رامي محمود محمد الوكيل، زين محمد عبد الوارث محمد.

صانع الألعاب: مازن أحمد علي عبدالغني، مؤمن سامي محمود محمد النقيب، معاذ السيد مصطفى علي إبراهيم.

الظهير الأيمن: يوسف عمرو سعد حفظ الله، محمد وليد خالد الجليل الشيخ.

الجناح الأيمن: مهند علاء محمد عبدالشافي، ياسين خالد محمد حسين، حمزة محمد سامي محمد علي السيد.

الدائرة : ياسين تامر مجدي عصام سعيد، عبد الرحمن بكر موسى محمد الجمل، إبراهيم محمد إبراهيم محمد عبدالقادر.

ويحظى هذا الجيل باهتمام كبير من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي يولي عناية خاصة بمنتخبات الناشئين والشباب، من خلال توفير أفضل برامج الإعداد والاحتكاك الدولي، حيث خاض المنتخب مؤخرًا دورة ودية دولية قوية أظهر خلالها اللاعبون تطورًا ملحوظًا على المستويين الفني والبدني.

وتعقد الجماهير المصرية آمالًا كبيرة على هذا الجيل الواعد، خاصة أنه يمتلك خبرات مبكرة على الساحة الدولية، حيث سبق له التتويج بالميدالية الفضية في بطولة العالم تحت قيادة المدير الفني السابق عماد إبراهيم، الذي يتولى حاليًا تدريب منتخب مواليد 2010، في إطار منظومة فنية متكاملة تستهدف استدامة النجاحات للكرة المصرية.