قائمة منتخب مصر لليد مواليد 2008 استعداد لبطولة البحر المتوسط

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب اليد 2008، بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم، قائمته المبدئية المشاركة في بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها في سلوفاكيا الأسبوع المقبل.

وتغادر بعثة منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 يوم الاثنين المقبل في إطار برنامج إعداد متكامل يهدف إلى تجهيز جيل جديد قادر على مواصلة إنجازات كرة اليد المصرية.

ويترأس البعثة الدكتور عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلًا من: محمد إبراهيم مديرًا فنيًا، سامح محمد علي مدربًا عامًا، محمد السرنجاوي مديرًا إداريًا، حسام الدين هاني أحمد عباد مدربًا لحراس المرمى، أحمد السيد طه شحاتة أخصائي علاج طبيعي، محمد الأمير فيصل محللًا فنيًا، ومجدي الصباغ طبيبًا.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

في حراسة المرمى: زياد مصطفى طلعت مصطفى، عبد الملك محمود السيد محمود، إبراهيم محمد إبراهيم محمد إبراهيم شهاب.

الجناح الأيسر: ياسين أحمد خيري محمد عبدالمؤمن، يحيى مصطفى عبد الله علام.

الظهير الأيسر: سيف الله عمرو بدوي علي بدوي، محمود رامي محمود محمد الوكيل، زين محمد عبد الوارث محمد.

صانع الألعاب: مازن أحمد علي عبدالغني، مؤمن سامي محمود محمد النقيب، معاذ السيد مصطفى علي إبراهيم.

الظهير الأيمن: يوسف عمرو سعد حفظ الله، محمد وليد خالد الجليل الشيخ.

الجناح الأيمن: مهند علاء محمد عبدالشافي، ياسين خالد محمد حسين، حمزة محمد سامي محمد علي السيد.

الدائرة: ياسين تامر مجدي عصام سعيد، عبد الرحمن بكر موسى محمد الجمل، إبراهيم محمد إبراهيم محمد عبدالقادر.