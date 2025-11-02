الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، يشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على الصحراء الغربية.

من المتوقع أن تتقدم السحب المنخفضة إلى السواحل الغربية مع تقدم الوقت من ساعات الليل مساء اليوم.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على مناطق من الصحراء الغربية صاحبها فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً.

قد يصاحب ذلك أيضا نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على بعض المناطق والأجواء خريفية الآن على أغلب الأنحاء.

ومع تقدم الوقت من المتوقع، أن تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً وفي الساعات الأولى من يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

تمتد أيضا فرص الأمطار على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

بحسب هيئة الأرصاد، تستمر الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة حتى غدا الاثنين، على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، والدلتا، تكون خفيفة أيضا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

فيما يظل نشاط الرياح مؤثر غدا الاثنين ويستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس المقبل، على مناطق من القاهرة الكبرى.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، مساء كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة ليلا

السواحل الشمالية 18 درجة ليلا

شمال الصعيد 19 درجة ليلا

جنوب الصعيد 22 درجة ليلا