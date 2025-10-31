إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

كشف سامي عبد العزيز -والد الفنانة ريم سامي- عن دخول حفيده (ابن ريم) للعناية المركزة، بعد سقوطه على رأسه.

وكتب والد ريم سامي، عبر فيسبوك: «الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه.. ما إن سجدتُ لله شاكراً نجاة حفيدتي . اثر حادث تصادمٍ.. حتى فزعتُ بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركّزة».

وتابع والد ريم سامي: «فالحمد لله ثم الحمد لله وأسجد لله حامداً شاكراً . لأنه وحده القادر على البلاء والشفاء وعلى كل أمرٍ حكيمٍ رحيم .. اللهم أتمّ عليهما نعمتك بالعافية ، واحفظ أبناءنا وأحفادنا من كل سوء .. دعواتكم الصادقة لهما بالعافية والشفاء ، فالدعاء حصنُ المؤمن وسلامه».