منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء

كشفت الفنانة منة جلال عن الحالة الصحيه للفنان أحمد الحلواني، عبر حسابها بموقع فيس بوك.

وقالت منة جلال: “ربنا يصبر أهل الفنان أحمد الحلواني ويعدي الساعات اللي جاية على خير لأن حالته الصحية للأسف بتسوء.

وتابعت: ” أحمد الحلواني بعد ما عمل من فترة دعامة في القلب وحالته اتحسنت جه من كام ساعة وجاتله جلطة مفاجئة ودا أثر على الدعامة لدرجة أنه حصل فيها انسداد وطبعا نقلوه المستشفى بسرعة واللي أول ما وصلها حطوه في العناية المركزة وبيحاولوا بكل الطرق يعملوا إذابة للجلطة.. وهو دلوقتي محتاج دعواتكم ليه بالشفاء العاجل".

أعمال الفنان أحمد الحلواني في السينما والدراما



الفنان أحمد الحلواني، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وكان من ضمنها مسلسل أبو ضحكة جنان، ومسلسل عصابة بابا وماما، مسلسل ضل راجل، مسلسل العراف، مسلسل ساحرة الجنوب، مسلسل لهفة، فيلم شد أجزاء، فيلم خلاويص، فيلم جدو حبيبى، فيلم طباخ الريس.