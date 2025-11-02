أحمد الحلواني لـ"صدى البلد": هعمل عملية وتحت الملاحظة (خاص)

تعرض الفنان أحمد الحلواني لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث تم وضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة بعد إصابته بـ جلطات ومياه على الرئة، إلى جانب انسداد في دعامة بالقلب.

وأكد الحلواني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه يخضع حاليًا لرعاية طبية مكثفة، موضحًا أنه من المقرر أن يُجري عملية جراحية قريبًا لمتابعة حالته واستكمال العلاج. وقال: "الحمد لله حالتي مستقرة حاليًا، وبشكر كل الناس اللي سألوا عليا ودعوا ليا."

وأوضح الأطباء أن الحالة تحتاج إلى متابعة دقيقة خلال الأيام المقبلة، للتأكد من استقرار وظائف القلب والرئة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التدخل الجراحي.

يُذكر أن الفنان أحمد الحلواني يُعد من أبرز نجوم الكوميديا في المسرح والتلفزيون، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة، وكان آخر ظهور له في موسم رمضان الماضي.