وزير العمل يبحث آليات الارتقاء بالمنظومة الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج بقطاع الملابس الجاهزة

عقد محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مجموعة من كبرى شركات صناعة الملابس الجاهزة العاملة بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، وبورسعيد.

واستهدف اللقاء فتح قنوات اتصال مباشرة للاستماع إلى الرؤى والمشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وبحث آليات الارتقاء بالمنظومة الصناعية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تذليل كافة المعوقات التي تواجه المصانع، مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وحل مشكلات المستثمرين يمثلان الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية... وأوضح جبران أن الوزارة تتبنى استراتيجية «الباب المفتوح» لسماع جميع الآراء والمقترحات التي من شأنها إزالة العقبات ودعم الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع نقاشًا شفافًا حول عدد من الملفات المحورية، حيث استمع الوزير إلى معوقات ومقترحات ممثلي الشركات، في إطار السعي للوصول إلى حلول عملية تسهم في دعم استقرار القطاع وتعزيز قدرته التنافسية...

وأشار وزير العمل إلى أن هذا اللقاء يُعد بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المتخصصة، سيتم تنظيمها لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، مع التركيز على مشكلات كل منطقة جغرافية على حدة، بما يضمن تقديم حلول جذرية وفورية...واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن وزارة العمل شريك أصيل للصناع، وأن الحفاظ على استقرار المصانع وزيادة الإنتاج يتطلب تكاتف جميع الأطراف والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة.