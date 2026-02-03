السيطرة على حريق محدود بمركب سياحي على النيل دون خسائر بشرية

تشهد منطقة كورنيش النيل السيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع داخل أحد المطاعم المستأجرة بمركب سياحي، وذلك نتيجة التدخل السريع والمنسق لقوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية، وبالتعاون مع الجهات المعنية وإدارة المركب.

وتؤكد المتابعة الميدانية نجاح تنفيذ عملية إخلاء فورية ومنظمة لجميع المتواجدين، وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو تأثيرات على الأرواح.

وتواصل الجهات المختصة أعمال التأمين والمعاينة للموقع، عقب احتواء الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المركب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة الإنشائية والتشغيلية. كما تسجل الجهود المشتركة كفاءة عالية في إدارة الموقف الطارئ، بما يعكس الجاهزية وسرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

وتعمل إدارة المركب حاليًا على استكمال إزالة آثار الحادث، تمهيدًا لعودة النشاط في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل باشتراطات الأمان المعتمدة.

يذكر أن المركب مملوك لشركة «نيو تروبيكانا» التابعة لمجموعة «إيه كابيتال».