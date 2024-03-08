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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد الحلواني ينعي حلمي بكر بكلمات مؤثرة

صدى البلد

حرص نجوم الفن والغناء على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، بمسجد الحامدية الشاذلية الأحد الماضي.

وابرزهم محمد فؤاد وإيهاب توفيق وعلي الحجار، إيهاب فهمي، الموسيقار سليم سحاب، أبو الليف، صفاء أبو السعود، أحمد الحلواني، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الإعلامي طارق علام، المستشار مرتضى منصور، إيهاب فهمي وهند عاكف وغيرهم.  

قال الفنان أحمد الحلواني لـ صدى البلد: أنا بحب حلمي بكر.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. تعددت الأسباب والموت واحد. 

وأضاف: ندعو له بالرحمة.. آخر تواصل بيننا كان رمضان الماضي.. حب الناس ظهر بان جدا بعد وفاته.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

 

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية بمستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

 

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم.


 

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IMG_20240308_132719
IMG_20240308_132709
IMG_20240308_132709

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