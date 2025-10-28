مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة تفاصيل جريمة مروعة عُرفت إعلامياً بـ«جريمة اللبيني»، حيث أقدم صاحب محل أدوية بيطرية على قتل سيدة وأطفالها الثلاثة بطريقة بشعة.

وتبين أن الجاني ارتبط بعلاقة غير شرعية بالمجني عليها عقب خلافها مع زوجها، ثم قرر التخلص منها بعد اكتشافه خيانتها له.

استخدم مادة كاوية مخلوطة بدواء بيطري قدّمها لهم في عصائر، ما أدى إلى وفاة الأم وطفليها، بينما ألقى بالطفل الثالث في ترعة حتى غرق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وشريكه، وأُحيلا إلى النيابة التي تولت التحقيق في القضية المروعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: