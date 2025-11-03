قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

يفعات تومر يروشالمي
يفعات تومر يروشالمي
القسم الخارجي

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المدعية العسكرية العامة المنتهية ولايتها، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بشبهة عرقلة سير التحقيق، بعد الاشتباه في إخفائها هاتفها المحمول عمدًا. كما تم توقيف المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش ضمن القضية ذاتها.

وجاءت هذه التطورات على خلفية فضيحة تسريب مقطع فيديو يوثق تعذيب أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان بالنقب، على يد جنود إسرائيليين، وهو التسجيل الذي أثار موجة غضب واسعة داخل إسرائيل وخارجها.

وفي أعقاب الأحداث، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اجتماعًا مع كبار ضباط النيابة العسكرية، لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة. 

وقال زامير إن ما جرى خلال الأيام الماضية ألحق ضررًا بالغًا بثقة الجيش والجمهور في منظومة القضاء العسكري، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته بقدرة النيابة على استعادة الثقة ومواصلة أداء مهامها بمهنية ومسؤولية.

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت في وقت سابق بفقدان الاتصال بتومر يروشالمي قبل أن تعلن الشرطة العثور عليها بصحة جيدة.

وقبل اعتقالها، قدمت يروشالمي استقالتها إلى رئيس الأركان، بعد أن كشف التحقيق تورطها في تسريب المقطع المصور من داخل معتقل سدي تيمان. وسبق أن أقالها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من منصبها، مؤكدا أنها "لن تعود إلى عملها" بسبب تورطها في ما وصفه بـ"التشهير الدموي" بجنود الجيش الإسرائيلي.

وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن التحقيقات استأنفت بعد خضوع إحدى الموظفات في النيابة العسكرية لاختبار كشف الكذب، الذي قاد إلى الاشتباه في تسريب الفيديو من داخل النيابة ذاتها. كما نقلت الصحيفة عن مصادر في إنفاذ القانون أن هناك مؤشرات إلى تورط مقربين من مسؤولين في الشرطة في الحادثة.

يُذكر أن الفيديو الذي بثته القناة 12 الصيف الماضي أظهر اعتداءً وحشيًا وجنسيًا على أسير فلسطيني من غزة، ما تسبب له بإصابات خطيرة في الأمعاء والرئتين وكسور في الأضلاع، وأثار موجة غضب غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الشرطة الإسرائيلية المدعية العسكرية العامة اللواء يفعات تومر يروشالمي المدعي العام العسكري السابق تعذيب أسير فلسطيني سدي تيمان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

محمود حسني لاعب رفع الأثقال

بطل حفل المتحف الكبير| الأولمبي محمود حسني: ستظل تجربة محفورة في ذاكرتي

المهندس إسلام هاني ومهندس الديكور العالمي محمد عطية

مساعد مدير ديكورات حفل المتحف الكبير لـ“صدى البلد”: 220 مهندسا وفنيا واصلوا الليل بالنهار لمدة شهرين لتجهيز احتفالية الافتتاح

وزير الثقافة

جسور ثقافية من القاهرة إلى إفريقيا والعالم العربي .. وزير الثقافة يطلق مرحلة جديدة من التعاون الدولي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد