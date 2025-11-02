رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

نفي مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، حصول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا – JICA، على حق الانتفاع بالمتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات.



أوضح المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجايكا ساهمت في دعم وتمويل عمليات إنشاء مبني المتحف المصري الكبير منها البنية الأساسية وتكنولوجيا الاتصالات والاستشارات في أعمال البناء.

المتحف المصري الكبير



أشار المصدر، إلى مساهماتها في حفر وترميم مركب خوفو الثاني من خلال دعم مالي يقارب 500 مليون ين ياباني بما يعادل 3.5 مليون دولار، وتم حفر وترميم أكثر من 1650 قطعة خشبية بواسطة فريق مصري.



يذكر أن شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصريالكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث ُشارك في حفلالافتتاح ( ٧٩ )وفداً رسمياً، من بينهم ( ٣٩ ) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.



والتمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارةواحدة يعكس الاهتمام الدولى برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهارالمستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام

