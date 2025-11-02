قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة من مصر للعالم تؤكد أن الحضارة لا تموت

النائب علاء عبد النبي
النائب علاء عبد النبي
محمد الشعراوي

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي يُجسد عبقرية المصري القديم، ويُعد شهادة جديدة على أن مصر الحديثة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "عبد النبي" إن افتتاح هذا الصرح الحضاري العملاق يعكس رؤية القيادة السياسية الواعية التي جعلت من استعادة الهوية المصرية محورًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يقود مصر نحو نهضة شاملة تُوازن بين الأصالة والحداثة، وتعيد تقديم حضارتنا الخالدة للعالم في أبهى صورها.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف تقليدي، بل رسالة حضارية من مصر إلى العالم بأننا أمة لا تنسى جذورها، وتستمد من تاريخها العريق قوةً لبناء مستقبلها.
وأشار إلى أن المتحف، الذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، يُعد أكبر متحف أثري في العالم، ويؤكد قدرة المصريين على الإنجاز والإبداع في كل المجالات.

وأوضح وكيل اللجنة أن الافتتاح سيترك أثرًا اقتصاديًا وسياحيًا وثقافيًا كبيرًا، حيث سيجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وسيسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة أولى لعشاق الحضارة والتاريخ، مؤكدًا أن القوة الناعمة لمصر أصبحت أداة حقيقية في دعم اقتصادها وريادتها الإقليمية والدولية.

واختتم "عبد النبي" تصريحه بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لكل ما يعزز مكانة مصر عالميًا، مشيدًا بجهود جميع العاملين والمهندسين والأثريين الذين أسهموا في هذا الإنجاز الفريد، قائلًا: "افتتاح المتحف المصري الكبير ليس فقط تخليدًا للماضي، بل هو انطلاقة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها العظيم."

علاء عبد النبي لجنة الزراعة والري افتتاح المتحف المصري عبد الفتاح السيسي

