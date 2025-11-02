رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور

شارك النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع رئيس المجلس التشريعي لبرلمان أوزبكستان نور الدين إسماعيلوف، وذلك ضمن الوفد الرسمي الذي شارك في اللقاء الذي أقيم بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد من أبرز المُنجزات المصرية في ظل الطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى التاريخ البرلماني العريق لمصر الذي يزيد على 150 عامًا.

وخلال اللقاء، أكد رئيس المجلس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بأوزبكستان، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات، كما أشاد بالعلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية وبالتنسيق المشترك بين البرلمانين المصري والأوزبكي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس التشريعي لبرلمان أوزبكستان عن بالغ اعتزازه بحضوره حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي كان عنوانًا للإنسانية، حيث قدم التهنئة للشعب المصري على هذا الإنجاز الحضاري العظيم، مؤكدًا أن مصر مهد الحضارات وتطور البشرية. كما أعرب عن رغبة برلمان أوزبكستان في تعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان المصري، في ضوء الخبرات البرلمانية المصرية العريقة، مشيدًا بالسياسة المصرية والدور المصري الدائم في صناعة السلام وسط محيط يموج بالأزمات والصراعات.