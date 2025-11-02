قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
أخبار العالم

مصر منارة الإنسانية.. رئيس البرلمان العربي يُشيد بافتتاح المتحف الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير
فرناس حفظي

شارك  محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم مساء أمس في جمهورية مصر العربية، وبحضور رسمي رفيع المستوى ضم (79) وفدًا من مختلف دول العالم، من بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

وبهذه المناسبة، هنأ معالي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب مصر، مشيدًا بهذا الحدث العالمي الذي يعكس ريادة مصر الثقافية والإنسانية، ويؤكد مكانتها المرموقة على خريطة العالم بوصفها مهد الحضارة ومنارة الإنسانية عبر العصور.

وأشار معاليه إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عبقرية المصريين في الحفاظ على تراثهم الممتد آلاف السنين، ويرمز إلى التلاقي بين الأصالة والمعاصرة، كما يعد أيقونة عالمية تُجسّد عبقرية المصريين وتعكس عظمة الحضارة المصرية التي علمت العالم معنى الخلود والإبداع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الصرح الحضاري الفريد الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم، هو نقطة التقاء بين ماضي الإنسانية العريق ومستقبلها الواعد، بما يضمه من كنوز نادرة تمثل ذاكرة التاريخ الإنساني جمعاء.

واختتم رئيس البرلمان العربي تصريحه قائلاً "إن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُعد حدثًا مصريًا فحسب، بل هو مصدر فخر لكل عربي وعيد للحضارة الإنسانية جمعاء، ورسالة سلام وتواصل من أرض الكنانة إلى شعوب العالم، تجسّد رؤية مصر في أن تكون الثقافة والفن جسرًا للحوار والتفاهم الإنساني، ومنارةً تشع نورًا من قلب العروبة إلى العالم بأسره".
 

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي

