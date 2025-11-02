مصر منارة الإنسانية.. رئيس البرلمان العربي يُشيد بافتتاح المتحف الكبير

شارك محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم مساء أمس في جمهورية مصر العربية، وبحضور رسمي رفيع المستوى ضم (79) وفدًا من مختلف دول العالم، من بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

وبهذه المناسبة، هنأ معالي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب مصر، مشيدًا بهذا الحدث العالمي الذي يعكس ريادة مصر الثقافية والإنسانية، ويؤكد مكانتها المرموقة على خريطة العالم بوصفها مهد الحضارة ومنارة الإنسانية عبر العصور.

وأشار معاليه إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عبقرية المصريين في الحفاظ على تراثهم الممتد آلاف السنين، ويرمز إلى التلاقي بين الأصالة والمعاصرة، كما يعد أيقونة عالمية تُجسّد عبقرية المصريين وتعكس عظمة الحضارة المصرية التي علمت العالم معنى الخلود والإبداع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الصرح الحضاري الفريد الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم، هو نقطة التقاء بين ماضي الإنسانية العريق ومستقبلها الواعد، بما يضمه من كنوز نادرة تمثل ذاكرة التاريخ الإنساني جمعاء.

واختتم رئيس البرلمان العربي تصريحه قائلاً "إن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُعد حدثًا مصريًا فحسب، بل هو مصدر فخر لكل عربي وعيد للحضارة الإنسانية جمعاء، ورسالة سلام وتواصل من أرض الكنانة إلى شعوب العالم، تجسّد رؤية مصر في أن تكون الثقافة والفن جسرًا للحوار والتفاهم الإنساني، ومنارةً تشع نورًا من قلب العروبة إلى العالم بأسره".

