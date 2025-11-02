همام : المتحف المصري الكبير بوابة جديدة لمستقبل السياحة والثقافة في مصر

قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تعكس عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، مؤكدًا أن هذا الصرح العالمي يُعد من أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، ورسالة قوية من الدولة المصرية للعالم بأننا ماضون بثقة نحو البناء والتقدم.

وقال همام- في تصريح اليوم - إن حضور عدد كبير من الزعماء والملوك ورؤساء الدول لافتتاح المتحف يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر إقليميًا ودوليًا، ويعكس التقدير الكبير لجهود القيادة السياسية في الحفاظ على التراث الإنساني وإعادة تقديمه برؤية معاصرة تليق بالجمهورية الجديدة.

وأشاد همام بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح، والتي حملت العديد من الرسائل المهمة للعالم، أبرزها أن مصر قادرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتضع الثقافة والتراث في قلب مشروعها الوطني للتنمية المستدامة. وأوضح أن كلمة الرئيس أكدت أيضًا على أن ما تحقق هو ثمرة جهد وإرادة وطنية صادقة وشراكة فاعلة بين الدولة والعلماء والعمال والمهندسين المصريين.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير سيكون بوابة جديدة لمستقبل السياحة والثقافة في مصر، ونقطة التقاء بين التاريخ العريق والحاضر المشرق، بما يعزز من دور مصر كمركز حضاري عالمي.

واختتم همام تصريحه قائلاً:

“افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث ثقافي، بل رسالة سلام وحضارة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للإنسانية، تصون تراثها وتبهر العالم بقدرتها على الإنجاز والعطاء .