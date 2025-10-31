الجيل: المتحف الكبير أيقونة تجسد عظمة التاريخ وروح الجمهورية الجديدة

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا فريدًا يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويجسد في الوقت نفسه روح الجمهورية الجديدة التي تعيد صياغة الهوية الوطنية بمزيج من الأصالة والتطور.

وأضاف محسن في بيان له، أن المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة بوابة حضارية وثقافية لمصر أمام العالم، بما يضمه من مقتنيات فريدة وتجهيزات تكنولوجية حديثة تجعله واحدًا من أعظم المتاحف على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحياء التراث المصري القديم وتقديمه للعالم بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية، مؤكدًا أن المتحف لن يكون مجرد مزار سياحي، بل مركزًا عالميًا للبحث والتعليم والتبادل الثقافي.

وختم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي بيانه قائلاً إن افتتاح المتحف في هذا التوقيت يحمل رسالة قوة واستقرار، ويعبر عن إصرار الدولة على استكمال مسيرة البناء والتنمية، لتظل مصر منارة للحضارة والإنسانية عبر العصور.