أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

قدمت مذيعة صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف تفاصيل حالة الطقس حيث أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا شديد اللهجة بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد موجة من التقلبات الجوية تمتد لمدة 48 ساعة، تتخللها أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أوضحت الهيئة أن طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومع حلول المساء، تنكسر الحرارة تدريجيا ليصبح الطقس معتدلا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره.

أكدت خرائط الطقس تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.