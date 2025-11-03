قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعرب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن قلقه من احتمال تعرضه لمحاولة اغتيال، عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه وعلى عدد من أفراد أسرته، معتبرا أن تلك العقوبات جاءت نتيجة مواقفه السياسية الرافضة للهيمنة الأمريكية ودعمه العلني للقضية الفلسطينية.

وقال بيترو في تصريحات صحفية إن واشنطن “قررت معاقبتي بعدما انتقدت القصف الأمريكي الذي استهدف قوارب صيادين في البحر”، مضيفا: “ليس لدي ما أخشاه، فلا أملك حسابات أو ممتلكات في الولايات المتحدة، لكن ما يقلقني فعلا هو أن تفكر واشنطن في اغتيالي”.

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن الولايات المتحدة “لا تتقبل استقلال رؤساء أمريكا اللاتينية عن نفوذها، وتسعى للسيطرة على قادة المكسيك وتشيلي والأوروغواي عبر السياسات الاقتصادية والرسوم الجمركية”، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لا يكرهني شخصيا، بل يكره صوتي الحر الذي خرج عن طوعه”.

وأوضح بيترو أنه أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا يصل إلى الحكم بعد سلسلة اغتيالات طالت مرشحين يساريين سابقين، قائلا: “كنت الوحيد الذي نجا، لأنهم لا يسمحون لنا بالوصول إلى السلطة، رغم أنني أمضيت نحو عقد من حياتي في محاربة تهريب المخدرات ومواجهة المافيات التي كانت تهيمن على البلاد”.

وأضاف أنه “كرس جزءاً كبيراً من مسيرته لمكافحة تجارة المخدرات التي وصفها بأنها شكل من أشكال الإبادة الجماعية”، مؤكداً أن حكومته حققت إنجازات غير مسبوقة في الحد من تهريب المخدرات ومصادرة المواد الممنوعة، مما جعل كولومبيا “نموذجاً يُحتذى به وتراجع فيها حتى مستوى الاستهلاك المحلي”.

وبين بيترو أن العقوبات الأمريكية شملت أيضاً زوجته السابقة وابنه، رغم عدم وجود أدلة تبرر إدراج أسمائهما في “القوائم السوداء”، معتبراً أن هذه الإجراءات تأتي لمعاقبته بسبب مواقفه المستقلة.

وختم الرئيس الكولومبي حديثه بسخرية قائلا: “قد أضطر لمغادرة البلاد أو اللجوء إلى الجبال إذا استمرت التهديدات، وربما خلال تسعة أشهر سأكون في غزة أو مختفياً في جبال كولومبيا، لأنهم سيحاولون الوصول إلي”.

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اغتيال الولايات المتحدة الرئيس الكولومبي أمريكا اللاتينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

