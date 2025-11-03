انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع انفجارات عنيفة شرق مدينة غزة، نتيجة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسف عدد من الأبنية السكنية في المنطقة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة في محيط المواقع المستهدفة، وسط حالة من الهلع بين السكان المدنيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها الميدانية شرق القطاع، في وقتٍ قصفت فيه المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكره التلفزيون الفلسطيني، الذي أشار إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ أيضاً عمليات نسف للمباني في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل تسلمت مساء الأحد جثامين ثلاثة محتجزين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم نقل الجثامين إلى الطب الشرعي للتأكد من هويتها.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها سلمت جثامين ثلاثة محتجزين إسرائيليين بعد العثور عليهم داخل أحد الأنفاق جنوب القطاع، ونشرت صورة لهوية أحد الجثامين تعود إلى آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت في وقت سابق بأن فريقاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع كتائب القسام، انتشل رفات ثلاثة محتجزين إسرائيليين شرقي خان يونس، من بينهم رفات آساف حمامي، الذي سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله في هجوم 7 أكتوبر 2023 واحتجاز جثمانه من قبل حركة حماس.