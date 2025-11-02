قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
وزير الخارجية البحريني: ندعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تنفيذا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام

أ ش أ

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني موقف بلاده الداعم لجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتعاون الدولي في إعادة الإعمار، تنفيذًا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.


وشدد وزير الخارجية البحريني- خلال المنتدى الحادي والعشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة" وفقا لوكالة الأنباء البحرينية(بنا) اليوم /الأحد/ على دعم مملكة البحرين لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، ترسيخًا للاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.


وأعرب وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بتزامن انعقاد المنتدى مع انتخاب مملكة البحرين عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026–2027، وتوليها رئاسة القمة الخليجية المقبلة، بما يجسد الثقة الدولية في سياستها ونهجها الدبلوماسي القائم على الحوار والتفاهم في تسوية النزاعات.


ونوه إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الدولية لترسيخ الأمن والسلام والازدهار المستدام، في إطار دعمها لمسيرة التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل توافق دبلوماسي، ومنظومة دفاعية وأمنية متكاملة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والتضامن الإسلامي، وحرصها على تفعيل التحالفات الدولية من أجل السلام ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن البحري والسيبراني، ومتابعة تنفيذ اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وغيرها من مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل خير البشرية جمعاء.

