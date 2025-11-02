وزير الخارجية البحريني: ندعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تنفيذا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني موقف بلاده الداعم لجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتعاون الدولي في إعادة الإعمار، تنفيذًا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.



وشدد وزير الخارجية البحريني- خلال المنتدى الحادي والعشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة" وفقا لوكالة الأنباء البحرينية(بنا) اليوم /الأحد/ على دعم مملكة البحرين لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، ترسيخًا للاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.



وأعرب وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بتزامن انعقاد المنتدى مع انتخاب مملكة البحرين عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026–2027، وتوليها رئاسة القمة الخليجية المقبلة، بما يجسد الثقة الدولية في سياستها ونهجها الدبلوماسي القائم على الحوار والتفاهم في تسوية النزاعات.



ونوه إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الدولية لترسيخ الأمن والسلام والازدهار المستدام، في إطار دعمها لمسيرة التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل توافق دبلوماسي، ومنظومة دفاعية وأمنية متكاملة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والتضامن الإسلامي، وحرصها على تفعيل التحالفات الدولية من أجل السلام ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن البحري والسيبراني، ومتابعة تنفيذ اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وغيرها من مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل خير البشرية جمعاء.