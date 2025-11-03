موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء، خلال الساعات المقبلة، إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، والتي من المنتظر أن تسفر عن مواجهات قوية بين كبار الأندية المشاركة في البطولة، وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية، بعد تأهلهما إلى دور المجموعات على حساب فريقي إيجل نورا والتأمين الإثيوبي.



القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أن شبكة بي إن سبورتس الإخبارية ستكون الناقل الحصري لمراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، حيث ستُبث الفعاليات مباشرة من مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

ومن المتوقع أن تحظى القرعة بنسبة مشاهدة مرتفعة، نظراً لتشوق الجماهير لمعرفة مصير أنديتها، خصوصاً بعد التطور الكبير الذي تشهده البطولة في نسختها الجديدة من حيث التنظيم والمشاركة.

تفاصيل وموعد إقامة القرعة

تُقام فعاليات القرعة اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي.

وسيحضر مراسم القرعة ممثلو الأندية المشاركة إلى جانب عدد من أبرز نجوم القارة السمراء ومسؤولي الاتحاد الإفريقي.

وتعد هذه النسخة من البطولة من أكثر النسخ المنتظرة، لما تضمّه من أندية قوية تسعى لحصد اللقب القاري الأغلى في إفريقيا.



حضور مصري مميز في البطولة

يمثل الأهلي وبيراميدز الكرة المصرية في دور المجموعات من البطولة، حيث يأمل الفريقان في تحقيق مشوار مميز والوصول إلى الأدوار النهائية.

ومن المنتظر أن يشهد البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2026 اهتماماً جماهيرياً واسعاً من مشجعي الفريقين في مصر، الذين يتابعون بشغف تفاصيل الحدث لحظة بلحظة لمعرفة مجموعات البطولة ومواعيد المباريات المنتظرة



