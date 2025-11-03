ترامب يطمئن آسيا ويؤكد على النفوذ الأمريكي في مواجهة الصين



بعد أشهر من التهديدات بالرسوم الجمركية وممارسة الضغط لزيادة الإنفاق الدفاعي، كان لدى حلفاء أمريكا في آسيا أسباب كافية للقلق من الرئيس دونالد ترامب. لكنه استغل جولة شملت ثلاث دول في المنطقة لإيصال رسالة واضحة: الولايات المتحدة لا تزال تدعمكم.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "متمسكة" بكوريا الجنوبية، وعالج بعض مخاوفها بشأن تعهد استثماري بقيمة 350 مليار دولار، كما وافق على طلبها للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية. كما أخبر رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي أنها تستطيع طلب المساعدة منه في "أي شيء". وتجنب الحديث عن تخفيف التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان في قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بينما أعرب وزير دفاعه، بيت هيغسيث، عن مخاوفه بشأن الأنشطة البحرية لبكين حول الجزيرة الديمقراطية.

سعى الرئيس الأميركي أيضاً إلى إصلاح العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا التي ازدادت قرباً من بكين، في الوقت الذي استهدف فيه ترمب محركات نموها الاقتصادي، حيث وقّع اتفاقيات تجارية مع كمبوديا وماليزيا، وأطراً لصفقات مع تايلندا وفيتنام. ووقّع هيغسيث، الذي كان يزور المنطقة بشكل منفصل، اتفاقية دفاعية مدتها عشر سنوات مع الهند، وأعلن استئناف التدريبات العسكرية مع كمبوديا لأول مرة منذ ثماني سنوات.

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، متحدثاً إلى "بلومبرغ"، وهو يعرض عملة معدنية رئاسية أهداه إياها الرئيس الأميركي قبل لحظات: "الأمر أفضل بكثير مما توقعت، هناك ثقة وصداقة والتزام بتعزيز العلاقات".