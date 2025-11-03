طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل

كشف الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، عن آخر إجراءات طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: نحن الآن في الخطوات النهائية للطرح، وفي منتصف الشهر الجاري سيتم الانتهاء من الشروط لاستقبال العروض من الشركات في القطاع الخاص، ونسير بشكل جيد جدًا.

ومن المقرر أن يكون مطار الغردقة هو النموذج الذي يُحتذى به في الشراكة مع القطاع الخاص في كافة المطارات البالغ عددها 11 مطارًا".

وتابع: "إجمالي النمو السنوي في مطار الغردقة بلغ 16% هذا العام، حيث حقق المطار عدد زائرين بلغ 9.6 مليون راكب العام الماضي، ونتوقع أن يبلغ خلال عام 2025، في شهري نوفمبر وديسمبر المتبقيين، نحو 11 مليون راكب خلال العام الحالي".