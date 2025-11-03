قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل
ترامب يطمئن آسيا ويؤكد على النفوذ الأمريكي في مواجهة الصين
كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بـ3 سنن وآية قرآنية يغفلها كثيرون
احذر.. تعذيب الحيوانات يعرضك للحبس 6 أشهر وغرامة طبقا للقانون
وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ترامب: المخزون الحالي من الأسلحة النووية يكفي لتفجير الكوكب 150 مرة
تراجع الدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين
أفغانستان.. زلزال شمال البلاد يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 150
حسام حسن يتواصل مع ليفربول والسيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش
ترامب: ضغطت على نتنياهو وسأجبر حماس على نزع سلاحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل

مطار الغردقة
مطار الغردقة
محمد شحتة

كشف الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، عن آخر إجراءات طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: نحن الآن في الخطوات النهائية للطرح، وفي منتصف الشهر الجاري سيتم الانتهاء من الشروط لاستقبال العروض من الشركات في القطاع الخاص، ونسير بشكل جيد جدًا.

ومن المقرر أن يكون مطار الغردقة هو النموذج الذي يُحتذى به في الشراكة مع القطاع الخاص في كافة المطارات البالغ عددها 11 مطارًا".

وتابع: "إجمالي النمو السنوي في مطار الغردقة بلغ 16% هذا العام، حيث حقق المطار عدد زائرين بلغ 9.6 مليون راكب العام الماضي، ونتوقع أن يبلغ خلال عام 2025، في شهري نوفمبر وديسمبر المتبقيين، نحو 11 مليون راكب خلال العام الحالي".

