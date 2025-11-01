قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
كامل الوزير: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد إرادة مصر الصناعية والسياحية
مطارا القاهرة وسفنكس الدوليان يشهدان حركة تشغيل مكثفة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير
رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير
أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات
عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير منظومة عمل متكاملة ومركز عالمي لتدريب جيل جديد
لم تمس أو تسرق.. أحمد موسى يعرض لقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها في 1922
مطار القاهرة يستقبل وفود القادة والملوك ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير | فيديو
عيب متشتمش .. حبس صاحب محل ونجله هشما رأس مسن بالصف
أخبار البلد

مطارا القاهرة وسفنكس الدوليان يشهدان حركة تشغيل مكثفة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
أ ش أ

تفقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم، مطار سفنكس الدولي لمتابعة سير العمل ميدانيًا والاطمئنان على إنسيابية حركة التشغيل ووصول ضيوف مصر المشاركين في الحدث العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.


وشدد وزير الطيران المدني - في بيان للوزارة اليوم - على أهمية الظهور بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية خلال هذا اليوم التاريخي الذي يشهد حضور عدد كبير من الشخصيات الدولية البارزة، موجّهًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتقديم الدعم الكامل للعاملين لضمان انسيابية حركة السفر والوصول وسرعة إنهاء الإجراءات بما يعكس الصورة الحضارية المشرّفة لمصر أمام ضيوفها.
وتابع الحفني من مركز العمليات الجديد بمطار سفنكس الدولي حركة التشغيل أيضا بمطار القاهرة الدولي، كما عقد لقاءات مع العاملين في مختلف مواقع العمل بالمطار، مشيدًا بجهودهم ومؤكدًا أنهم الواجهة المشرفة لمصر أمام العالم.


وأكد أن اليوم يُمثل لحظة فخر واعتزاز للدولة المصرية، مشددًا على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يشكل نقطة انطلاق جديدة في مسار السياحة الثقافية، ويبرز قدرة مصر على الجمع بين عبق التاريخ وتطور الحاضر في صورة حضارية مبهرة، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس إمكانات الدولة في إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة تنظيمية ومهنية عالية


وقال إن هذا الحدث ثمرة لتكامل مؤسسات الدولة بدعم القيادة السياسية، ويعكس اهتمام الدولة بإبراز الصورة المشرّفة لمصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.


وأضاف أن وزارة الطيران المدني نفذت خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال الوفود وضيوف مصر، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع بصفة مستمرة حركة الرحلات والخدمات داخل مطاري سفنكس والقاهرة.


وأشار إلى أن مطار سفنكس من المطارات الحديثة التي أُنشئت وفق أحدث المعايير الدولية، بينما يشهد مطار القاهرة انتظامًا في الرحلات القادمة من مختلف دول العالم وسط تنسيق تام بين الجهات العاملة لتوفير خدمات متميزة للمسافرين، مؤكدا أن المستوى المتميز في تنظيم الحدث يعكس تكاتف جهود الدولة، وأن افتتاح المتحف رسالة جديدة من مصر إلى العالم تؤكد ريادتها الحضارية وقدرتها على الإنجاز والتنظيم بكفاءة.


وتواصل وزارة الطيران المدني استقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الفريد العالمي الذي يُجسد عظمة مصر وحضارتها العريقة ويُعد أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية والحضارية في العالم وذلك في إطار جهود الدولة المصرية والاستعدادت الوطنية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يشهده مساء اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور دولي رفيع المستوي من الملوك والأمراء والرؤساء ورؤساء الحكومات.


وقد شهد مطارا سفنكس والقاهرة الدوليان على مدار يومين منذ صباح أمس وحتى الأن حركة تشغيل مكثفة باستقبال الرحلات الجوية القادمة من العواصم العربية والأجنبية، حيث استقبل مطار سفنكس الدولي 16 رحلة دولية تقل وفودًا رسمية من الإمارات، بلغاريا، البرتغال، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، قبرص، الأردن، إمارة موناكو، الصومال، فيما بلغ إجمالي حركة التشغيل للرحلات التجارية بالمطار خلال يومين 23 رحلة جوية وصل على متنها 6811 راكبًا، نظرًا لموقعه المتميز بالقرب من المتحف المصري الكبير، وسط استعدادات مكثفة لضمان انسيابية التشغيل وتقديم أعلى مستويات الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات بنسبة انتظامية بلغت 99%.


كما شهد مطار القاهرة الدولي اليوم تشغيلًا مكثفًا بواقع 701 رحلة بين وصول وسفر، تقل نحو 99,048 راكبًا، من بينها 34 رحلة رسمية للوفود المشاركة من جمهورية ألبانيا، مملكة تايلاند، لبنان، إيطاليا، أرمينيا، ليبيا، الكويت، إريتريا، كولومبيا، غانا، فلسطين، الكونغو الديمقراطية، المملكة العربية السعودية، اليمن، اليونان، اليابان، الدنمارك، ألمانيا، والبحرين، المغرب ، كازاخستان، قطر ، نيروبي، كرواتيا، أذربيجان وسط تنسيق كامل بين الجهات المعنية لتيسير الحركة داخل الصالات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين بنسبة انتظامية عالية دون أى تأخيرات ملحوظة . 


ويواصل المطاران تشغيلهما المعتاد للرحلات الداخلية والدولية بانتظام، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وتطبيق خطة تشغيلية متكاملة تضمن انتظام الرحلات وتقديم خدمات متميزة للمسافرين.
 

