بيراميدز يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد بيراميدز للدفاع عن لقبه عندما يستضيف فريق التأمين الإثيوبي اليوم الأحد، ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز ضيفه فريق التأمين الإثيوبي اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويطمح بيراميدز، حامل اللقب، إلى مواصلة مشواره نحو الدفاع عن لقبه، مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور في المباراتين.

فيما يسعى التأمين الإثيوبي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

ومن المقرر، أن تُلعب مواجهة الإياب يوم الخميس 30 أكتوبر في نفس التوقيت، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.