مسرح المواجهة والتجوال يصل كفر الشيخ

قال أحمد ماهر، المخرج المنفذ لمشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، إن المشروع يهدف إلى نشر الثقافة والفن في مختلف محافظات مصر، وتوسيع دائرة الوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، موضحا أن المشروع بدأ منذ نحو عشر سنوات، وهو يركز على تقديم عروض مسرحية متنوعة تشمل مسرح الطفل، مسرح العرائس، والمسرح الطرقي، إلى جانب فعاليات مصاحبة مثل عروض الفنون الشعبية والمعارض التشكيلية، بهدف إيصال الثقافة والفن لجميع الفئات العمرية.

وأضاف ماهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجولة الحالية بدأت في سبتمبر الماضي، وزار المشروع خلالها محافظات الشرقية، الفيوم، والمنيا قبل الوصول إلى كفر الشيخ، حيث يتم تقديم عروض مستمرة داخل الجامعات ودور الأيتام، لضمان مشاركة أكبر عدد من المستهدفين، مع التركيز على التفاعل المباشر مع الجمهور.

وأكد أن اختيار المحافظات التي يزورها المشروع يتم وفق توجيهات وزارة الثقافة، ويركز على تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول إلى الكُرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن كل عام يشهد المشروع توسعًا أكبر، من حيث عدد المحافظات والعروض والكُرى التي يتم الوصول إليها، ما يعكس نجاح الفكرة واستمرار الإقبال على المشروع، وهو ما يشجع القائمين عليه على توسيع نطاق الوصول ليشمل محافظات جديدة وقرى بعيدة.

وأضاف أن الهدف هو منح الفرصة للجميع للاستفادة من الفنون والثقافة، مع مراعاة التنوع في العروض لتناسب الأطفال والشباب والكبار على حد سواء.

وأكد ماهر أن الجولة القادمة بعد كفر الشيخ ستشمل محافظة الغربية ثم محافظات الصعيد مثل أسيوط، مع استمرار تقديم عروض متنوعة من إنتاج البيت الفني للمسرح. وأوضح أن المشروع يسعى إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني بين المواطنين، ويحرص على دمج الأنشطة الفنية المختلفة لتحقيق تجربة متكاملة، تشمل المسرح والفنون الشعبية والمعارض التشكيلية.

وأشار إلى أن مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" يهدف إلى إيصال الفن إلى كل مكان يحتاج إليه، وضمان تفاعل الجمهور مع العروض بشكل مباشر، بما يسهم في نشر الثقافة والفن كحق للجميع.