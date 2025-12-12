عرض مسرحية "كافيتريا عبدالقادر".. الأربعاء 17 ديسمبر بالصحفيين

تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين عرض المسرحية الاجتماعية الكوميدية "كافيتريا عبد القادر"، تأليف الزميل أحمد طنطاوي، وإخراج الفنان أحمد علي عبد السلام.

يتناول العرض قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في قالب بوليسي تشويقي درامي كوميدي، تدور أحداث المسرحية داخل كافيتريا تجاور أحد المصالح الحكومية المخصصة لعمل أوراق ذوي الاحتياجات، يبحث المحقق "حسام" عن شخص إرهابي بين رواد الكافتيريا، فيشتبه في جميع الموجودين بالمكان، وأثناء بحثه يكتشف المشاكل والعقبات والإجراءات الروتينية، التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في حياتهم على أرض الواقع، وتختتم الأحداث بقرار جريء.

مدة العرض 45 دقيقة تقريبًا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025م في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح النقابة بالدور الأرضي.