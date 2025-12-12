قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
فيضانات شديدة تضرب مناطق عديدة في إسرائيل
تطورات اتفاق الأهلي مع يزن النعيمات.. نادي سعودي يهدد الصفقة
الرئيس الفنزويلي يرد على احتجاز أمريكا لناقلة النفط
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
أخبار البلد

عرض مسرحية "كافيتريا عبدالقادر".. الأربعاء 17 ديسمبر بالصحفيين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين عرض المسرحية الاجتماعية الكوميدية "كافيتريا عبد القادر"، تأليف الزميل أحمد طنطاوي، وإخراج الفنان أحمد علي عبد السلام. 

يتناول العرض قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في قالب بوليسي تشويقي درامي كوميدي، تدور أحداث المسرحية داخل كافيتريا تجاور أحد المصالح الحكومية المخصصة لعمل أوراق ذوي الاحتياجات، يبحث المحقق "حسام" عن شخص إرهابي بين رواد الكافتيريا، فيشتبه في جميع الموجودين بالمكان، وأثناء بحثه يكتشف المشاكل والعقبات والإجراءات الروتينية، التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في حياتهم على أرض الواقع، وتختتم الأحداث بقرار جريء. 

مدة العرض 45 دقيقة تقريبًا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025م في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح النقابة بالدور الأرضي.

