الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع الدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر على مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي انخفاضا بقيمة 32 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، وسجلا سعرا الريال السعودي الدرهم الإماراتي دون 13 جنيها بيعا وشراء.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
 

أسعار العملات العربية في مصر  يوم الإثنين 3-11-2025:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 152.96 جنيه.

سعر البيع: 154.52 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء:  12.53 جنيه.

سعر البيع: 12.61 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 12.83 جنيه.

سعر البيع: 12.87 جنيه.

وسجل  سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 123.88جنيه.

سعر البيع : 125.44 جنيه.

وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 11.97جنيه.

سعر البيع: 12.99 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء:66.06 جنيه.

سعر البيع: 66.77جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 121.35 جنيه.

سعر البيع: 123.01جنيه.

العرض والطلب 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي الجنيه المصري سعر الريال السعودي الدرهم الإماراتي

