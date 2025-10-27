قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الدينار يتراجع.. أسعار العملات العربية في مصر يوم الإثنين

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

تباينت  أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدينار الكويتي تراجعا بقيمة 32 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، واستقر سعرا الريال السعودي الدرهم الإماراتي دون13 جنيها بيعا وشراء.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 27-10-2025 في  البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين  27-10-2025:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  27-10-2025:

سعر الشراء: 154.17 جنيه.

سعر البيع: 155.30 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين  27-10-2025:

سعر الشراء:  12.62 جنيه.

سعر البيع: 12.69 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر الشراء: 12.92 جنيه.

سعر البيع: 12.95 جنيه.

وسجل  سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري   اليوم الإثنين  27-10-2025:

سعر الشراء: 124.69جنيه

سعر البيع : 126.27 جنيه

وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر الشراء: 12.05جنيه.

سعر البيع: 13.09 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر الشراء:65.50 جنيه.

سعر البيع: 67.19جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر الشراء: 122.15 جنيه.

سعر البيع: 123.63جنيه.

العرض والطلب 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

